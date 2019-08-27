Cumhurbaşkanı Erdoğan Sivas’a gidiyor

SEZAİ ERHAN / YENİAKİT - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kurtuluş Savaşı'nın en önemli anlarından biri olarak tanımladığı Sivas Kongresi'nin vatanın bölünmez bütünlüğünü sağlamak üzere topyekûn mücadele kararının alındığı tarihi bir dönemeç olduğunu 4 Eylül Çarşamba günü kurmaylarıyla birlikte gideceği Sivas’ta anlatacak.

Sivas’ta İhracat rakamları açıklanacak

Sivas Kongresi'nin 100. yıl dönümü etkinliklerine katılacak olan Erdoğan, Sivas Ticaret ve Sanayi Odasının düzenleyeceği Ekonomi Forumu programının kapanışınıda gerçekleştirecek. Ekonomi Forumunda ayrıca Ağustos ayı ihracat rakamları Türkiye İhracatçılar Meclisi(TİM) tarafından açıklanacak.



Erdoğan’ın Sivas ziyaretine Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, TİM Başkanı İsmail Gülle, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Sivaslı Hamza Yerlikaya eşlik edecek.