Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sisi ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani’nin davetiyle başkent Doha’ya gitti.

Türkiye'nin son dönemde gergin ilişkilere sahip olduğu ülkelerle ilişkileri normalleştirme yönünde attığı adımlar dikkat çekerken bugün Katar’da yeni bir gelişme yaşandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Doha’da Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani’nin liderlere verdiği resepsiyona da katıldı. Erdoğan, burada Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi ile görüştü. Bu tokalaşma iki ülke arasında 9 yıl sonra en üst düzey görüşme oldu.

Mısır'da ne oldu?

Mısır’da Temmuz 2013’te askeri darbe gerçekleştirildi. Seçimle iş başına gelen Muhammed Mursi, darbeyle görevinden alınıp hapse atıldı. Yerine önce Adli Mansur sonra ise darbenin askeri mimarı Abdülfettah El Sisi geldi. Sisi’den sonra Türkiye-Mısır ilişkileri en sıkıntılı dönemini yaşamaya başladı. İki ülke karşılıklı olarak elçilerini geri çekti.