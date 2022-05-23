Cumhurbaşkanı Erdoğan sevindiren gelişmeyi duyurdu: Artık o vakit geldi!
Kabine Toplantısı sonrası alınan kararları açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bir Türk vatandaşının uzaya gönderilme sürecini başlatıyoruz" dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası alınan kararları açıkladı. "Artık o vakit geldi" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan "Bir Türk vatandaşının uzaya gönderilme sürecini başlatıyoruz" ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası Milli Uzay Programı hakkında önemli açıklamalarda bulundu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:
Milli Uzay Programımız çerçevesinde bir Türk vatandaşının uluslararası uzay istasyonuna gönderilmesi sürecini resmen başlatıyoruz.
Başvuru için 'uzaya.gov.tr' adresini oluşturduk. Eğitim şartlarını sağlayan 45 yaşından genç tüm vatandaşlar başvurabilir.
Eğitimleri sonunda iki adaydan biri üstlendikleri tarihi görev için 2023'te Uluslararası Uzay İstasyonu'na gönderilecek.
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