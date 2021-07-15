  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Resmi Gazete'de yayımlandı! Uluslararası Soykırım Enstitüsü kurulacak
Galatasaray Başkanı Burak Elmas Rosier'ı yalanladı
“Afganistan’da iç savaş olabilir” uyarısı!
Cumhurbaşkanı Erdoğan şehit Koşal'ın ailesine başsağlığı diledi
Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan şehit Koşal'ın ailesine başsağlığı diledi
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan şehit Koşal'ın ailesine başsağlığı diledi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tekirdağ'da uğradığı silahlı saldırı sonucu şehit olan bekçi Gökçen Koşal'ın ailesine başsağlığında bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-07-15 01:50:00 -
Cumhurbaşkanı Erdoğan şehit Koşal'ın ailesine başsağlığı diledi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, şehit bekçi Gökçen Koşal'ın ailesine başsağlığı diledi. Edinilen bilgiye göre, Erdoğan, Tekirdağ'da uğradığı silahlı saldırı sonucu şehit olan bekçi Koşal'ın ailesine başsağlığı mesajı gönderdi.

Şehit koşal için tören düzenlendi

Şehit Koşal'ın Türk bayrağına sarılı naaşı, evinde helallik alındıktan sonra Tekirdağ Emniyet Müdürlüğüne getirildi. Burada şehit için saygı duruşunda bulunuldu.

Okunan duanın ardından çarşı ve mahalle bekçisi Gökçen Koşal'ın naaşı, tören mangası ve silah arkadaşları tarafından omuzlarda taşınarak cenaze aracına götürüldü.

Şehidin anne, baba ve kız kardeşi tabuta sarılarak gözyaşı döktü. Şehidin cenazesi, ikindi vakti Rüstempaşa Camisi'nde kılınan namazın ardından Eski Şehir Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Olay

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde, ihbar üzerine kavgaya müdahaleye giden ve burada silahlı saldırıya uğrayan bekçi Gökçen Koşal (31) ile Fırat Doğan yaralanmış, Koşal hastanede hayatını kaybetmişti.

Özel harekat polisleri, mahallede güvenlik tedbiri aldıktan sonra operasyon başlatmış şüpheli N.S. gözaltına alınmıştı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay