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Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Seçimlerden sonra Ayasofya’yı tekrar aslına rücu ettiririz”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Seçimlerden sonra Ayasofya’yı tekrar aslına rücu ettiririz.

26 Mart 2019 Salı 23:39
Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Seçimlerden sonra Ayasofya’yı tekrar aslına rücu ettiririz”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Seçimlerden sonra Ayasofya’yı tekrar aslına rücu ettiririz. Bu ne demektir? Yani Ayasofya’yı müze olmaktan çıkarıp Ayasofya’yı cami ismiyle müsemma hale getiririz" dedi.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sinan Erdem Spor Salonunda düzenlenen "Büyük Trabzonlular Buluşması"na katıldı. Burada hemşerilerine seslenen Erdoğan, konuşmasının başında “Muhsin Yazıcıoğlu kardeşimi tekrar rahmetle yad ediyorum. Milletimiz, Muhsin kardeşimi cesaretiyle, yiğitliğiyle, samimiyetiyle ve elbette vesayetçiler karşısındaki o dik duruşuyla hatırlayacaktır” dedi.


Hamasete, popülizme asla tevessül etmediklerini aktaran Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Hiç kimseye iftira atmadık, kara çalmadık. Muhalefet, meydanları çamur siyasetiyle yalan, bühtan siyasetiyle kirletirken biz yaptıklarımızdan ve yapacaklarımızdan bahsettik. Bay Kemal’in ortaya koyduğu adayın da (Ekrem İmamoğlu) herhalde ondan farkının olmadığını göreceksiniz. İstanbul’a böyle bir genel başkanın, böyle bir adayının faydası olabilir mi?” dedi.



“İstanbul’da doğru dürüst bir miting yapmadılar, yapamadılar”


“Biz milletimizle buluşurken onlar Ankara’da rant kavgası veriyorlardı” diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, “İstanbul’da doğru dürüst bir miting yapmadılar, yapamadılar, buna cesaret edemediler. Gittikleri yerlerde ya Hatay’da olduğu gibi milletimize ya da Denizli ve Aydın’da olduğu gibi şahsıma hakaret ettiler. Hiçbir şey bulamadıklarında da Yeni Zelanda saldırısı sonrasında olduğu gibi tüm Müslümanlara hakaret ettiler. Biz Sivas’tayken, Rize’deyken, Trabzon’dayken onlar hala Ankara’da bölücü örgütün uzantılarıyla pazarlık yapıyorlardı. Bu pazarlıkta kim nerede kiminle omuz omuza olacağını konuşuyordu. Bugün Adıyaman’da da onu gördük. Bunları anlamak mümkün değil. Nasıl oluyor da hiçbir zaman bir araya gelmelerinin mümkün olamayacağı siyasi partiler bir araya geliyor. Burası çok anlamlı. Düşünün CHP-HDP bir araya geliyor. Fakat açıklayabiliyorlar mı? Hepsi de inkar ediyor. Bütün belgeler elde. Bütün bunlara rağmen yalan yanlış konuşuyorlar. Biz milletimizle kucaklaşırken onlar Ankara’da hala liste kavgası, isim, rant kavgası veriyordu. Seçmeni ancak sandık günü iyice yaklaşınca hatırladılar, bu dönemi de üç beş salon toplantısıyla iki üç gazete röportajıyla atlatmaya çalışıyorlar” ifadelerini kullandı.



“Ayasofya’yı tekrar aslına rücu ettiririz"


Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının devamında şunları kaydetti:


“Burası Kostantinapol olmayacak. Burasının adı ‘İslam-bol’, bunu böyle bilesiniz ve böyle de yürüyecek. Geçenlerde bir televizyonda bana sordular. ’Ayasofya ile ilgili olarak hale ücretli olarak mı girilebilecek?’ dediler. Seçimlerden sonra Ayasofya’yı tekrar aslına rücu ettiririz. Bu ne demektir? Yani Ayasofya’yı müze olmaktan çıkarıp Ayasofya’yı cami ismiyle müsemma hale getiririz. İstanbul’da 3 milyon Kürt kardeşimiz var, onların oyu da İmamoğlu’na gidecekmiş. Var mı böyle bir şey? Öyleyse Kürt kardeşlerimizle birlikte pazar günü bunlara bir Osmanlı tokadı yapıştırmamız lazım. Çok çalışacağız. Hele hele Ankara, İstanbul, İzmir... Buralar bizim için büyük önem arz ediyor. Kapı kapı dolaşacağız.”



“Trump, kimin arazisini İsrail’e veriyorsun”


ABD’nin Golan Tepeleri’ne ilişkin kararını değerlendiren Erdoğan, “Trump, kimin arazisini İsrail’e veriyorsun. 1967 BM kararı var. BM kararına göre orası Suriye toprağı. BM kararına rağmen sen nasıl oluyor da Golan Tepelerini İsrail’e peşkeş çekiyorsun. AB bunu kabul etmiyor, İslam İşbirliği Teşkilatı olarak bizler etmiyoruz, Rusya kabul etmiyor, Çin kabul etmiyor, BM Güvenlik Konseyi’nden böyle bir şey çıkarman mümkün değil. Ali kıran başkesen... Var mı böyle bir şey? Biz hangi dünyada yaşıyoruz?” ifadelerini kullandı

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Haber Tarihi: 26 Mart 2019 Salı 23:39
  1. doğa

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