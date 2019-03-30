0553 313 94 23

Cumhurbaşkanı Erdoğan "Seçimden sonra Suriye meselesini sahada çözeceğiz"

Kağıthane’de vatandaşlara hitap eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Seçimden sonra ilk iş Suriye meselesini mümkün olursa masada değil sahada mutlaka çözeceğiz" dedi.

30 Mart 2019 Cumartesi 12:10
Cumhurbaşkanı Erdoğan "Seçimden sonra Suriye meselesini sahada çözeceğiz"

Kağıthane’de vatandaşlara hitap eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Seçimden sonra ilk iş Suriye meselesini mümkün olursa masada değil sahada mutlaka çözeceğiz" dedi.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yerel seçimlere bir gün kala İstanbul’da seçim çalışmalarını sürdürdü. Erdoğan’ın İstanbul’daki ilk adresi Kağıthane oldu. Kağıthane’de vatandaşlara hitap eden Erdoğan, “Kağıthane’yi ‘kağıttepe’ olarak bilecek kadar bu şehirden uzak olanlara derslerini vereceğinize inanıyorum” diye konuştu.


Seçim sürecinin Türkiye’ye yönelik saldırı ve projelerin açıkça ortaya çıkmasına vesile olduğunu söyleyen Erdoğan, “Biz belediye başkanlığı seçeceğimizi sanırken, birileri bu seçimi için ülkemizin başına çorap örme, birileri için de intikam ve rövanş aracı haline getirmek istiyormuş. Bazı programlarda ekonomiden bahsediyorlar. Biz yerel seçim mi yapıyoruz yoksa genel seçim mi yapıyoruz. Ekonominin patronu şu an Türkiye’de bu ülkenin Cumhurbaşkanı olarak benim ve kabinem. Ekonomiyi biz yönetiyoruz. Belediye başkanları mı Türkiye ekonomisini yönetecek. Hazine ve Maliye Bakanını mı bunlar seçiyor yoksa herhangi bir ilçeye belediye başkanı mı seçiyor. İstiyorum ki sandıkta yarın öyle bir ders verin ki milletime bir daha bu yalanları söylemeye devam etmesinler” diye konuştu.


Yerel seçimlerin bir beka seçimi olduğunu yineleyen Erdoğan, “Biz bu seçimlerin bir beka seçimi olduğunu söylediğimizde birileri ‘o kadar da değil’ demişlerdi. Bunu söyleyenler Kandil’den gelen mesajları, Kandil emrindeki partinin seçim stratejisini,diğer partilerini listelerinden göstermiş olduğu meclis üyesi adaylarını görünce inanıyorum ki ikna olmuşlardır. Şu anda Türkiye’de maalesef bu seçimde Kandil değerlendirme yapıyor. Pensilvanya değerlendirme yapıyor. Oradan gelen talimatlarla listeler hazırlanıyor. Belediye Başkan Adayları buna göre meclis listeleri hazırlanıyor. Bizim ittifakımızın adı Cumhur ittifakı. Biz bu ittifakı 15 Temmuz’da kurduk. 15 Temmuz’da devletimize darbe yapanlara karşı Cumhur İttifakını kurduk. Yarabbi bizim bu ittifakımızı pazara kadar değil mezara kadar devam ettirmeyi bize nasip eyle. Çünkü bu FETÖ denilen zalim bu ülkede ümmeti parçaladı. Kendine göre yorumlar yaptı. Bak kaçtılar gittiler. Hala kaçıyorlar. Ama onlar kaçacak biz kovalayacağız. Aynı şekilde PKK terör örgütünün mensuplarını Cudi’de, Gabar’da, Kandil’de vurduk mu. Vurmaya devam edeceğiz. Çünkü benim milletimin huzurunu kaçıranlara fırsat vermeyeceğiz. Biz bunun için varız” şeklinde konuştu.


Yeni Zelanda’da camilere yönelik yapılan terör saldırılarını hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bütün bunlara bakarak eğer birileri ikna olmuyorsa Allah aşkına 16 bin 500 kilometre öteden katliam silahları üzerine kazınan mesajları görünce herhalde ikna olmuşladır. Son günlerde döviz, faiz, enflasyon şer üçgeninden çevrilen yeni dolapları görünce herhalde ikna olur. Seçimler bahanesiyle ülkemize yönelik saldırıların artışının gayesi 2023 hedeflerimizle somutlaştırdığımız güçlü Türkiye yolunu kapatmaktır. Bunu başaramayacaklar. Ne dediler domates, patates, patlıcan. Bunlarla bu işin ne alakası var. Siz benim milletimi patlıcan domates biber ile mi aldatacaksınız. Bu millet Çanakkale geçilmez dediği zaman bir tas çorbaya talim etmiştir. Bak Kemal zannediyor ki bunları söylersem milleti aldatırım. Elhamdülillah bu ülkede ne patlıcan, ne domates, ne patates sıkıntısı var. Hemen tanzim satışları kurduk. Bir anda fiyatlar düştü mü. Olay bu kadar basit” ifadelerini kullandı.



"Seçimden sonra ilk iş Suriye meselesini sahada çözeceğiz"


Seçim sonrasında Suriye’de düzenlenebilecek olası bir operasyonun sinyallerini veren Erdoğan, “Seçimden sonra ilk iş Suriye meselesini mümkün olursa masada değil sahada mutlaka çözeceğiz. İster içeride ister dışarıda olsun bu milletin işine aşına ekmeğine göz dikenleri asla affetmeyeceğiz. Silahlı terörü bitirmekte ne kadar kararlıysak, ekonomik terörü bitirmekte de o kadar kararlıyız. Sandıkları ülkemizin ve milletimizin geleceğine vuracakları darbenin aracı haline getirmek isteyenler tehditlere başladılar. İstanbul ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlıkları için verdikleri destek karşılığında eş başkanlıktan bahsediyorlar. İşte Kandile sırtını dayayanlar bu” dedi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 30 Mart 2019 Cumartesi 12:10
  1. doğa

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Macron Ürdün Kralı 2. Abdullah ile görüştü
    1. Macron Ürdün Kralı 2. Abdullah ile..
    2. MHP’li Yıldız:"Demokrasi düşmanı..
    3. Vakıflardan "kışla arazisi" açıklaması
    4. Dr. Mehmet Nil Hıdır, ‘Büyükşehir..
    5. Crowne Plaza, Ukrayna’da Kapadokya’yı..
    6. KAYSO Mart Ayı Meclis Toplantısı’nda..
    7. Yusuf'un "Eyvallah"ı en iyi cevap oldu
    8. Türel: " Bu kasetler FETÖ taktiği"
    9. Reuters felaketin bilançosunu duyurdu!..
    10. Ninova AVM dev kadrosunu birini daha..
    11. "82 milyonu kucaklama konusunda ortak..
    12. CHP’nin Efeler adayı Fatih Atay..
    13. Galatasaray’da Diagne ve Mitroglou düz..
    14. Hamas ve İslami Cihad'dan İsrail'e..
    15. Sporcuların nasıl beslenmesi gerektiği..
    16. Kayak merkezinde yol genişletme..
    17. Bu araçtan sağ çıktılar
    18. Önce tebrik ettiler sonra alkışladılar
    19. Bakan Soylu seçime saatler kala..
    20. Misinaya takılan ördek AFAD tarafından..
    21. Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Fırat’ın..
    22. Artvin’de yağışların az olması ile..
    23. Turist gemisi fırtana nedeniyle limana..
    24. Bursaray’dan ek seferler
    25. Vize ofisi, turizm sezonunda KUTO..
    26. Tanzim satışlara 2 gün ara
    27. Kars’ta seçim günü 3 bin 622 polis ve..
    28. Fırında ekmek yaparken evi yandı
    29. Seçime saatler kala İYİ Parti'ye şok!..
    30. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "'Erdoğan..
    Bir partiden daha Cumhur İttifakı'na destek
    Bir partiden daha Cumhur İttifakı'na destek
    ABD merkezli çete döviz kurunu bomba gibi kullanıyor! Seçim saldırısı
    ABD merkezli çete döviz kurunu bomba gibi kullanıyor! Seçim saldırısı
    İngiltere'den seçime iki gün kala kara propaganda
    İngiltere'den seçime iki gün kala kara propaganda
    Türkiye'de çalınmışlardı... Afrin'den çıktılar!
    Türkiye'de çalınmışlardı... Afrin'den çıktılar!
    PKK ile ittifak kuran İP'li kadından AK Partili gence aşağılık hareket!
    PKK ile ittifak kuran İP'li kadından AK Partili gence aşağılık hareket!

    Günün Karikatürü

    30 Mart 2018
    Cumhur’a bir destek de Semra Özal’dan
    Cumhur’a bir destek de Semra Özal’dan
    'Patlıcan ve domatesten medet umanlar hüsrana uğrayacak'
    'Patlıcan ve domatesten medet umanlar hüsrana uğrayacak'