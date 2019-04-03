Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçim değerlendirme toplantısı yapıyor Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dolmabahçe Sarayı’ndaki çalışma ofisinde seçim değerlendirme toplantısı yapıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dolmabahçe Sarayı’ndaki çalışma ofisinde seçim değerlendirme toplantısı yapıyor.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bazı Bakan ve AK Partili yöneticilerle birlikte Dolmabahçe Sarayı’ndaki çalışma ofisinde seçim değerlendirme toplantısı yapıyor. Toplantıya, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım da katıldı.

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