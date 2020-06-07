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Aktüel

Cumhurbaşkanı Erdoğan şair Cahit Zarifoğlu ve Abdurrahim Karakoç'u rahmetle andı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şair Cahit Zarifoğlu ve Abdurrahim Karakoç'u vefatlarının yıl dönümü dolayısıyla rahmetle andı.

Yeniakit Publisher
2020-06-07 16:28:00 -
Cumhurbaşkanı Erdoğan şair Cahit Zarifoğlu ve Abdurrahim Karakoç'u rahmetle andı

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şair Cahit Zarifoğlu ve Abdurrahim Karakoç'u vefatlarının yıl dönümü dolayısıyla rahmetle andı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımında, "Türk edebiyatının iki müstesna gönül insanı Cahit Zarifoğlu ve Abdurrahim Karakoç'u vefatlarının yıl dönümünde rahmetle ve saygıyla yad ediyorum. Mekanları cennet olsun." ifadelerini kullandı.

 

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