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Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan sağlık durumu nasıl? Cumhurbaşkanı Erdoğan hastanede mi?
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Cumhurbaşkanı Erdoğan sağlık durumu nasıl? Cumhurbaşkanı Erdoğan hastanede mi?

Cumhurbaşkanı korona mı oldu? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sağlık durumu hakkında açıklama yaptı. Peki, Cumhurbaşkanı Erdoğan korona mı oldu? Cumhurbaşkanı sağlığı nasıl?

Yeniakit Publisher
2022-02-05 15:26:00 -
Cumhurbaşkanı Erdoğan sağlık durumu nasıl? Cumhurbaşkanı Erdoğan hastanede mi?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan koronavirüse yakalandı. Peki, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sağlık durumu nasıl?

Cumhurbaşkanı Erdoğan sağlık durumu nasıl? Cumhurbaşkanı Erdoğan hastanede mi?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, koronavirüse yakalandığını duyurdu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bugün hafif belirtiler üzerine eşimle birlikte yaptırdığımız COVID-19 testimizin sonucu pozitif çıktı. Omicron varyantı olduğunu öğrendiğimiz hastalığı hamdolsun hafif geçiriyoruz. Görevimizin başındayız. Çalışmalarımıza evde devam edeceğiz. Dualarınızı bekliyoruz” açıklamasında bulundu.

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