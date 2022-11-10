Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Rusya'nın aldığı karar olumlu bir karar, önemli bir karar'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özbekistan ziyareti öncesi Esenboğa Havalimanı'nda basın toplantısı düzenledi. Türk Devletleri Teşkilatı'nda birlikteliğin günden güne güçlendiğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Dönem başkanlığımız sırasında İstanbul'da aldığımız kararların hayata geçirilmesi ve takibi bakımından yoğun bir

mesai harcadık. Semerkant'ta bayrağı Özbek kardeşlerimize emanet edeceğiz. Semerkant Zirvesi'nde teşkilatımızın geleceğine ve mevcut iş birliğimizin derinleştirilmesine dair görüşmeler yapıp, önemli kararlar alacağız” açıklamasında bulundu.

Ziyareti çerçevesinde devlet ve hükümet başkanlarıyla temaslar gerçekleştireceğini söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, ikili ilişkilerin yanı sıra küresel meseleler hakkında da fikir alışverişinde bulunacaklarını belirtti. Semerkant Zirvesi'nin Türk devletleri arasındaki iş birliğini çok daha ileriye taşıyacağına inandığının altını çizen Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Türkiye olarak teşkilatın kurumsallaşmasını ve dünya çapındaki çok taraflı bölgesel örgütler arasındaki saygın yerini almasıyla iftihar ediyoruz. Zirvemizde alınacak kararların hayırlara vesile olmasını diliyor, sizlere saygı ve sevgilerimi sunuyorum” diye konuştu.

“Bu bir lider siyasetidir”

Rusya ve Ukrayna arasında yaşanan tahıl krizinde Türkiye'nin arabuluculuk rolüne ilişkin Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Daha önce de ifade ettiğim gibi bu bir lider siyasetidir. Bu lider siyasetinin gereğini de Putin ile gerçekleştirdik. Tabii birbirimize olan özgüven olmamış olsa bu adımı atamayız ve bunu da gerçekleştiremeyiz ama birbirimize olan özgüven, saygı bu tür adımları atmaya da bizi teşvik ediyor ve bunu gerçekleştirmeye de vesile oluyor. Şu an itibarıyla bugüne kadar böyle yürüdü. Aramızdaki gerek nükleer enerji alanındaki dayanışma, gerek bundan sonra belki Sinop'la ilgili de nükleer enerjide yeni bir adım, savunma sanayiine yönelik attığımız adımlar, bunlar birbirimize olan saygıyı da teşvik ediyor. Bundan dolayı da bu olayı başarıyla gerçekleştirmiş olduk, şimdi de takipçisiyiz” ifadelerini kullandı.

“Diasporaların olumsuz çalışmalarını olumlu istikamete dönüştürecek olan şüphesiz ki Ermenistan yönetimidir”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ile Ermenistan arasındaki normalleşme sürecine ilişkin soru üzerine, “Siz, Azerbaycan ile eğer ilişkileri olumlu istikamette yürütürseniz Türkiye olarak bizim de Ermenistan ile olan ilişkilerimiz olumlu bir şekilde yürüyecektir. Biz sizden bunu bekliyoruz. Gerek dar kapsamlı gerek heyetler arası yaptığımız görüşmede bunu açık, net kendilerine ifade ettik. Henüz bu aşamaya gelinebildi diyemem. Zira sürekli diasporalar gerek Fransa'da gerek Amerika'da gayretle aleyhte çalışıyor. Aleyhte çalışmalar bu süreci olumsuz etkiliyor. Bu diasporaların olumsuz çalışmalarını olumlu istikamete dönüştürecek olan kimdir? Şüphesiz ki Ermenistan yönetimidir. Eğer bunu başarabilirlerse bizim de bakışımız olumlu istikamette değişir. Bu konuda bizler düşman üretmeye değil, dost kazanmaya gayret ediyoruz. Temenni odur ki Ermenistan yönetimi bunu başarırsa, bir de gerek Laçin gerek Zengezur bunlarla ilgili Azerbaycan'la atacakları adımlarda bizim atacağımız adımları olumlu istikamette etkiler” dedi.

“Rusya'nın aldığı karar olumlu bir karar, önemli bir karar”

Rusya ve Ukrayna arasında devam eden savaşa ilişkin müzakerelerin başlayıp başlamayacağına yönelik soru üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bizim arabuluculuk noktasındaki çalışmalarımız aralıksız devam ediyor ama buna bir tarih vermek, ne zaman bu iş biter, ne zaman sona erer bunu söylemek bir akıl karı değil. Son Herson'la ilgili olarak Rusya'nın aldığı karar olumlu bir karar, önemli bir karar. G-20'ye Rusya'dan bir katılım olacak mı olmayacak mı bilemiyorum. Eğer bir katılım olursa orada ruberu (yüz yüze) görüşme imkanımız olacak. Aksi takdirde telefon diplomasisini Rusya'yla sürdürmeye devam edeceğiz. Temennimiz o ki arabuluculukta başarılı olalım. Savaşın egemen olduğu bir dünyadan barışın egemen olduğu bir dünyaya geçişi sağlayalım” açıklamasında bulundu.