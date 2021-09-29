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Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan Rusya'dan ayrıldı
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan Rusya'dan ayrıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le yaptığı görüşmenin ardından özel uçak "TC-TRK" ile saat 17.00'de Rusya'nın Soçi kentinden ayrıldı.

Yeniakit Publisher
2021-09-29 17:11:00 -
Cumhurbaşkanı Erdoğan Rusya'dan ayrıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Soçi Uluslararası Havalimanı'ndan, Krasnador Bölge Vali Yardımcısı Aleksandr Ruppel, Soçi Belediye Başkanı Aleksey Kopaygorodskiy, Rusya Dışişleri Bakanlığı Devlet Protokolü Genel Müdürü İgor Bogdaşev, Türkiye'nin Moskova Büyükelçisi Mehmet Samsar, Novorossisk Başkonsolosu Fırat Bayar tarafından uğurlandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MİT Başkanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da Soçi'den ayrıldı.

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