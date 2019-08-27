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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya’da

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi temaslarda bulunmak için geldiği Rusya’da Jukovsky’de MAKS-2019 Uluslararası Havacılık Fuarı’nın açılışına katıldı.

27 Ağustos 2019 Salı 13:22
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya’da

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi temaslarda bulunmak için geldiği Rusya’da Jukovsky’de MAKS-2019 Uluslararası Havacılık Fuarı’nın açılışına katıldı.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan resmi temaslarda bulunmak üzere Rusya’ya geldi.Cumhurbaşkanı Erdoğan, Jukovsky Uluslararası Havalimanı’nda Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından karşılandı. Havaalanındaki Jukovsky’de MAKS-2019 Uluslararası Havacılık ve Uzay Fuarı’nın açılışına katılan Erdoğan, fuar alanını gezdi.


MAKS-2019 Uluslararası Havacılık ve Uzay Fuarı’nın açılışına iştirak etmekten memnuniyet duyduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Sayın Putin’e nazik daveti için bir kez daha şahsım ve milletim adına şükranlarımı sunuyorum. MAKS-2019’u kendi alanının lider fuarlarından biri olarak görüyoruz. Malumunuz bizim de bu sene 14’cüsünü gerçekleştirdiğimiz IDEF fuarımız var. Ayrıca MAKS-2019 tarzı özellikle gençlerimize yönelik İstanbul’da Teknofest Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali’ni de düzenliyoruz. Geçen yıl ilkini gerçekleştirdiğimiz festival, 550 binden fazla ziyaretçi ağırlamıştır. 17-22 Eylül 2019 tarihlerinde gerçekleştirilecek bu seneki etkinliğe ise 1 milyonun üzerinde katılımcı bekliyoruz. Sayın Putin başta olmak üzere tüm Rus halkını festivalimize beklediğimiz ifade etmek istiyorum” dedi.


İstikbal göklerdedir parolasıyla son dönemde Türkiye olarak havacılık alanında önemli hamlelere imza atıldığını ifade eden Erdoğan, “Türk Hava Yolları küresel ölçekte en geniş hava taşımacılığı ağlarından birine sahiptir. Havalimanlarımız Avrupa’nın en çok yolcu ağırlayan alanları arasında yer alıyor. Türk Hava Yolları 124 ülkede 258 şehre sefer düzenliyor. Dünyanın en büyük havalimanlarından İstanbul Havalimanı’nın ilk etabını bu sene devreye aldık. Temennimiz odur ki İstanbul Havalimanı tüm aşamalarıyla faaliyete geçtiğinde yıllık 200 milyon yolcuyu ağırlayacaktır” şeklinde konuştu.


Türkiye’nin savunma, havacılık ve uzay teknolojilerinde söz sahibi bir ülke haline geldiğinin altını çizen Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Dünya’nın en hızlı büyüyen havacılık şirketleri arasında yer alan Türk Havacılık ve Uzay Sanayii ihracat rakamlarını her yıl arttırıyoruz. 2018 yıl sonu itibariyle savunma ve havacılık sektörümüzün toplam ihracatı 2 buçuk milyar dolara ulaştı. Yeni nesil temel eğitim uçağımız Hürkuş, 11 Temmuz 2016 tarihinde Avrupa Havacılık Emniyet Ajansı’ndan Tip sertifikası aldı. T129 ATAK helikopterimiz bir çok ülkenin envanterine katmak istediği araçlar arasındadır. İnsanlı, insansız hava araçlarının üretimi konusunda da kısa zamanda büyük mesafeler aldık. Beşinci nesil Milli Muharip Uçak projemiz TFX gözbebeğimizdir. Uçağımızın birebir modelini Haziran ayında Paris Havacılık fuarında sergiledik projede geldiğimiz aşamayı paylaştık” diye konuştu.


Türkiye-Rusya arasındaki samimi ve yakın diyaloğun zengin tarihi geçmişe dayanan köklü ve çok boyutlu işbirliğinden beslendiğini söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Rusya’dan ülkemize gelen turist sayısında rekor üstüne rekor kırmaya devam ediyoruz. Bu yıl yaklaşık 6 milyon Rus turistin ülkemizi ziyaret etmesini bekliyoruz. Aramızdaki ticaret hacmi 25 milyar doları geçti hedefimiz ise 100 milyar dolardır. Havacılık ve uzay teknolojileri alanına Rusya ile geliştirmekte olduğu sinerjinin ikili ilişkilerimizi daha da derinleştirmesine yardımcı olacağına inanıyorum” diye konuştu.


Rusya Devlet Başkanı Putin ise uluslararası havacılık fuarına gösterilen yoğun ilgiden dolayı ziyaretçilere teşekkür ederek, “Rusya uçak sanayi alanında köklü geçmişe sahip bir ülke olarak bu alanda dünya çapında lider ülkelerden biridir” dedi.“Gerek tasarımcılarımız ve bilim adamlarımız gerekse üreticilerimiz arasında işbirliğimizin daha yoğun olmasını daha işlevsel olmasını umut ediyoruz” ifadelerini kullanan Putin fuar hakkında bilgi verdi.


Cumhurbaşkanı Erdoğan, ziyaret kapsamında Rusya Devlet Başkanı Putin’le bir araya gelecek ve heyetlerarası görüşmelere katılacak.


Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın temaslarında Türkiye-Rusya ikili ilişkilerinin ele alınması, Suriye başta olmak üzere, bazı bölgesel ve uluslararası meseleler hakkında görüş alışverişinde bulunulması planlanıyor.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a Rusya ziyaretinde Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank eşlik ediyor.

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Haber Tarihi: 27 Ağustos 2019 Salı 13:22
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