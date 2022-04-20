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Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Rahatsızlıkları biliyoruz' dedi ve ev ev talimat verdi
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Rahatsızlıkları biliyoruz' dedi ve ev ev talimat verdi

Ekonomideki sorunlar AK Parti MYK toplantısında gündeme geldi. Başkan Erdoğan parti kurmaylarından sorunları dinledi ve ev ev yeni kararların anlatılması için talimat verdi.

Yeniakit Publisher
2022-04-20 08:14:00 -
Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Rahatsızlıkları biliyoruz' dedi ve ev ev talimat verdi

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın önceki gün başkanlık ettiği AK Parti MYK’da, gıda ve konut başta olmak üzere fahiş fiyat artışları da gündeme geldi.

Parti kurmaylarının sahadaki durumla ilgili bilgi aktardığı toplantıda Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, “Rahatsızlıkları biliyoruz. Hayat pahalılığı toplumun bir sorunu ve bu sorunu görüyoruz. Hükümet olarak biz gerekli adımları atacağız. Teşkilat da aldığımız kararları ev ev gezerek vatandaşımıza anlatacak. Hükümet ve teşkilat olarak, iki sacayağı olarak görevimizi yaptığımızda bu işin üstesinden geleceğiz” dediği öğrenildi.

Filistin diplomasisi

Yeni Şafak'ın haberine göre toplantının bir diğer önemli gündem başlığı ise İsrail’in Mescid-i Aksa’ya yönelik müdahaleleri oldu. Konuyla ilgili “kırmızı çizgimiz” vurgusu yapan, bölgenin barışa kavuşması için telefon diplomasisi yürüten Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Ürdün Kralı 2. Abdullah ve BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile yaptığı telefon görüşmelerini anlattı.

Rusya Ukrayna savaşı

Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca Rusya-Ukrayna savaşıyla ilgili de değerlendirmelerde bulundu. Barışın sağlanması yönündeki çabaların devam ettiğini vurgulayan Erdoğan’ın, savaşın biteceği ve her iki tarafın İstanbul’da buluşacağı konusunda ümitli olduğunu kaydettiği ancak Rusya’nın son saldırılarının verilen çabalara gölge düşürdüğünü söylediği öğrenildi.

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Yorumlar

Sami

Bir tanesini bile evime sokmam.Biz oy vereceğiz onlar bizle alay edecek başka kapıya

TALAT

AHANDA HABURAYA YAZIYORUM ORDU PERŞEMBEDE BENİ TANIYAN AKP MHP Lİ BİR SİYASETÇİ OY İÇİN BENİ VE AİLEMİ İKNA ETMEYE GELMESİN. ONLARLA OLAN ARKADAŞLIĞIM AYRI. EYT. YA O BİZİ YADA BİZ ONU EMEKLİ EDECEĞİZ. HAAA BENİ TANIYAN BİLİR TAM BİR AKP SAVUNUCUSUYDUM VEDE 12 YIL ÜYELİKDE YAPTIM
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