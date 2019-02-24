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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özhaseki için Kayseri’den oy istedi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kayseri mitinginde yaptığı konuşmasında, Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olan Mehmet Özhaseki için Kayserililerden Ankara’daki yakınlarından oy istemelerini istedi.

24 Şubat 2019 Pazar 15:56
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özhaseki için Kayseri’den oy istedi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kayseri mitinginde yaptığı konuşmasında, Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olan Mehmet Özhaseki için Kayserililerden Ankara’daki yakınlarından oy istemelerini istedi.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kayseri Cumhuriyet Meydanı’ndaki mitingde yaptığı konuşmasında “Kayseri-Niğde-Mersin-Osmaniye demir yolu hattını elektrikli hale getirerek modernize edeceğiz ve bu yıl bitirilecek. Kayseri Boğazköprü lojistik merkezinin birinci etabı tamamlandı. İkinci etabının ihalesi sürüyor. Kayseri hava limanımızın yolcu trafiği 16 yıl önce 324 iken geçtiğimiz yıl 2 milyon 189 bine ulaştı. Hava limanının mevcut terminal binası bu yoğunluğu kaldıramıyor. Yeni bir terminal binası yapmak için çalışmalara başladık. 8 baraj ve 4 gölet inşa ettik. Bir zamanlar birileri Kayseri’ye deniz getireceğiz diyordu ama biz deniz gibi bir Yamula Barajı yaptık. Söz verdik yaptık. Yaptığımız tünel ile Zamantı Irmağı’ndan Develi ovasına suyu aktardık. Kayserili girişimcilere 11.3 katrilyon tutarında yatırım teşviki verdik. 33 binden fazla Kayseriliye ilave istihdam oluşturduk. Kayseri de bu çabalarımızın karşılığını verdi. 2.1 milyar dolarlık ihracat ile en çok ihracat yapan illerimizden oldu. Bay Kemal diyor ki; ’çiftçilerimiz aç.’ Doğru konuş Bay Kemal biz sadece Kayserili çiftçilerimize 1,5 milyar lira tutarında tarımsal destek verdik. İnşallah önümüzdeki dönemde Kayserililer ile el ele gönül gönüle vererek daha çok hizmet vermeye devam edeceğiz. Kayseri işini sağlama alır. Halimizi bilmeyenler yok değil. Onlara da diyoruz ki size de bize de ölüm var. Gelin yanımıza beraber yürüyelim. Kayseri belediye başkanınız, Özhaseki kardeşiniz şimdi bu hizmetlerini Çevre ve Şehircilik Bakanlığından sonra şimdi de başkentimiz Ankara’da devam edecek. Kayseri, Ankara’daki tüm hemşehrilerinize yakınlarınıza bunu anlatın. Desteklerini Özhaseki kardeşinize versinler. Biz siyasetin mecrasını toptan değiştirerek ittifakları seçimden önce yaptık. Yönetim sistemimizin değişmesi de bu sistemin bir neticesidir. Cumhur İttifakı’nın temelleri çok daha gerilere uzanır. İstiklal Marşımızı en gür sada ile aynı kararlılıkta okuyorduk. Şu anda bu CHP kiminle ittifak halinde? İstiklal Marşımızı söylemeyenlerle birlikte. Bu CHP bizim bayraklarımızı kongrelerinde asmayan HDP ile birlikte. İYİ Parti de bunlarla birlikte. Biz buna üzülüyoruz. 31 Mart’ta Osmanlı tokadına sandıklarda var mıyız? Biz Cumhur İttifakı’nı pazara kadar değil mezara kadar kurduk. Bu yol farklı bir yol” dedi.

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Haber Tarihi: 24 Şubat 2019 Pazar 15:56
  1. doğa

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