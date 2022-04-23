Cumhurbaşkanı Erdoğan öğrencilerle masa tenisi oynadı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önceki gün birlikte iftar açtığı Mimar Sinan Yurdu öğrencileriyle masa tenisi de oynadı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın raket tutuşu sosyal medyada gündeme oturdu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, vatandaşla iftar buluşmalarını sürdürüyor. Erdoğan dün Maltepe'de Mimar Sinan Erkek Öğrenci Yurdu'nda öğrencilerle iftar yaptı.
Giovanni Guidetti ile maç yaptı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, iftar sonrasında öğrencilerle sohbet ettikten sonra masa tenisi oynadı. Vakıfbank ve Türkiye Kadın Milli Voleybol Takımı'nın hocası Giovanni Guidetti ile de maç yapan Erdoğan, daha sonra öğrencilerle hatıra fotoğrafı çektirdi.
Raket tutuşu gündem oldu
Tenise hayli alışık olduğu görülen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tenis raketini sap kısmından değil de yuvarlak olan tarafından tutması sosyal medyada gündeme oturdu.