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Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan öğrencilerle masa tenisi oynadı
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan öğrencilerle masa tenisi oynadı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önceki gün birlikte iftar açtığı Mimar Sinan Yurdu öğrencileriyle masa tenisi de oynadı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın raket tutuşu sosyal medyada gündeme oturdu.

Yeniakit Publisher
2022-04-23 11:42:00 -

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, vatandaşla iftar buluşmalarını sürdürüyor. Erdoğan dün Maltepe'de Mimar Sinan Erkek Öğrenci Yurdu'nda öğrencilerle iftar yaptı.

Giovanni Guidetti ile maç yaptı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, iftar sonrasında öğrencilerle sohbet ettikten sonra masa tenisi oynadı. Vakıfbank ve Türkiye Kadın Milli Voleybol Takımı'nın hocası Giovanni Guidetti ile de maç yapan Erdoğan, daha sonra öğrencilerle hatıra fotoğrafı çektirdi.

Raket tutuşu gündem oldu

Tenise hayli alışık olduğu görülen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tenis raketini sap kısmından değil de yuvarlak olan tarafından tutması sosyal medyada gündeme oturdu.

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