Cumhurbaşkanı Erdoğan öğrencilerle masa tenisi oynadı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, vatandaşla iftar buluşmalarını sürdürüyor. Erdoğan dün Maltepe'de Mimar Sinan Erkek Öğrenci Yurdu'nda öğrencilerle iftar yaptı.

Giovanni Guidetti ile maç yaptı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, iftar sonrasında öğrencilerle sohbet ettikten sonra masa tenisi oynadı. Vakıfbank ve Türkiye Kadın Milli Voleybol Takımı'nın hocası Giovanni Guidetti ile de maç yapan Erdoğan, daha sonra öğrencilerle hatıra fotoğrafı çektirdi.

Raket tutuşu gündem oldu

Tenise hayli alışık olduğu görülen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tenis raketini sap kısmından değil de yuvarlak olan tarafından tutması sosyal medyada gündeme oturdu.