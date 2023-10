Cumhurbaşkanı Erdoğan net konuştu: PKK'yı yok edene kadar...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası açıklamada Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyinde 1 Ekim'den itibaren yapılan hava harekatlarında 162 terörist etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

"194 hedef imha edildi"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaptığı açıklamada, "Toplam 194 hedef imha edildi. Operasyonlarımız sonucunda 162 terörist etkisiz hale getirildi." ifadelerini kullandı.

"Sınır ötesi harekat meşru hakkımızdır"

Erdoğan ayrıca, terörle mücadelede kararlılık mesajı vererek, "Terör örgütüne daha bir şiddetle daha etkili bir şekilde harekatlar düzenlemeye devam edeceğiz. Bir gece ansızın gelebiliriz sözünün gereğini her gün her an yerine getirmeyi sürdüreceğiz. PKK'yı yok edene kadar sınır ötesi harekat meşru hakkımızdır." dedi.

Terör hedeflerine hava harekatı

Türk Hava Kuvvetlerine bağlı savaş uçakları, 1,3 ve 4 Ekim tarihlerinde Irak'ın kuzeyinde, 5-6 ve 8 Ekim tarihlerinde ise Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik, karadan ateş destek vasıtalarıyla hava operasyonları icra etmişti. Başarıyla icra edilen bu operasyonlarda, terör örgütüne ait çok sayıda hedef ile örgütün yararlandığı gelir kaynakları ve tesis, tam isabetle imha edilmişti.