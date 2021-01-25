Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi verdi: 6 aylık ödemeler ertelendi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin İstanbul İl Başkanlığından, AK Parti 7. Olağan Denizli, Mersin, Uşak il kongrelerine canlı bağlantıyla katıldı.

İşte Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar;

Önce gönül kazanacağız, sonra oy isteyeceğiz. Ülkemize kazandıracak daha çok eserimiz var. Bugüne kadar bin bir emekle oluşturduğumuz kazanımlara sahip çıkmak, Türkiye'yi çok daha ileriye taşımak için Cumhur İttifakı ve AK Parti'yi güçlü tutmalıyız.

İnşallah 2023 seçimlerinde Cumhur İttifakı ve AK Parti'yi zafere sizler taşıyacaksınız. Hep birlikte AK Parti'nin Türkiye'nin sadece son 18 yılının değil, aynı zamanda geleceğinin de partisi olduğunu göstereceğiz.

AK Parti'nin hizmet ve eser siyaseti bu ülkenin her karış toprağında her insanımızın hayatında karşılığı olan bir hakikattir.

CHP'nin verilen vazife...

Biz ne diyorsak tersini söylemeyi muhalefet tarzı olarak benimsemiş, millete de böyle takdim etmişlerdir. Ama geçmişteki hiçbir aktör bu ülkeye CHP Genel Başkanı kadar karikatür bir görüntü sergilememiştir. Türkiye'de CHP'ye ait siyaset yoktur. Hatta CHP diye bir parti olup olmadığı tartışmalıdır. CHP hangi politikayı, hangi projeyi geliştiriyor? Bunların hepsi cevapsız sorular. CHP hiç mi bir işe yaramıyor? Elbette CHP'nin ifa ettiği görev var. Bu görevi bir teraziye benzetebilir. Bir kefesinde HDP, diğer kefesinde İYİ Parti var. CHP'ye verilen vazife ise bu iki kefeyi dengede tutarak kurulan yarı gizil, yarı açık ittifakın bozulmasını engellemektir. Partisini bu duruma düşüren zat kendisine karşı susan herkesi susturarak ya da kapı dışarı koyarak diktatörlüğün alasını sergilemektedir.

Esnaf ve sanatkarlara müjde

Esnaf ve sanatkarlarımıza bir müjde vermek istiyorum. Halkbank tarafından kullandırılan hazine ve faiz kredi desteklerinin 1 Ocak 2021-30 Haziran 2021 arası ödenmesi gereken taksitleri ertelenecektir.

Şu anda CHP'de olan nedir biliyor musunuz? Şu an CHP'de tek adamcağız siyaseti işliyor. Türkiye'nin ilk siyasi partisi CHP'yi tek bir adamcağıza ve onun kimin suflesini olduğu bilinmeyen stratejilerine mahkum ettiler.