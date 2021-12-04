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Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan: Milletime havale ediyorum
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Milletime havale ediyorum

Siirt'te bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sivil Toplum Buluşmaları programında açıklama yaptı. Erdoğan "Kamu görevlilerin tehdit edilmesi, milli kurumların yıpratılması, şehit yakınlarımıza edepsizlik yapılması örneklerden sadece birkaçıdır. Bu ülkede yüzde 52'yi gayri milli ilan eden zihniyeti milletime havale ediyorum." dedi.

Yeniakit Publisher
2021-12-04 17:12:00 - 2021-12-04 17:37:15

Siirt'te bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sivil Toplum Buluşmaları programında açıklama yaptı.

Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları:

İlk etapta 102 milyon dolarla sadece Siirt'in değil; bölgemizin hatta ülkemizin en önemli yatırımlarından birinin açılış gururunu yaşadık.

Temelini attığımız tesislerin tamamlanmasıyla doğrudan ve dolaylı ve istihdam sayısı 7500 kişiyi bulacak.

Başkaları gibi sadece sandık ufukta belirince milleti hatırlayanlardan, milletin kapısını çalanlardan olmadık.

Birileri Ankara'nın konforunda yüksek siyasetçilik oynarken biz, 81 vilayetimizin her birini 10-15-20'şer kez ziyaret ettik.

Yalan terörü ve bilgi kirliliğinin ülkenin gündemini zehirlediği bir iklimde, meseleleri etraflı şekilde vatandaşlarımıza izah etme fırsatı yakaladık.

Son 19 yıldır olduğu gibi Siirt'e aşkla hizmet etmeyi sürdüreceğiz. Başkaları gibi sandık ufukta belirince milleti hatırlayanlardan olmadık. Biz 81 vilayetimizin her birini ziyaret ettik

Yalan terörü ve bilgi kirliliğinin ülkenin gündemini zehirlediği bir iklimde, meseleleri etraflı şekilde vatandaşlarımıza izah etme fırsatı yakaladık.

Kamu görevlilerin tehdit edilmesi, milli kurumların yıpratılması, şehit yakınlarımıza edepsizlik yapılması örneklerden sadece birkaçıdır. Bu ülkede yüzde 52'yi gayri milli ilan eden zihniyeti milletime havale ediyorum.

Dayanışmamızı güçlü tuttuğumuz sürece bizi kimse bölemez, bizi kimse ayıramaz.

Terör sorununu ülkemizin gündeminden tamamen çıkarıncaya dek içte ve dışta mücadelemizi sürdüreceğiz.

Söz konusu vatan ise aynı ortak paydada buluşma erdemini göstermeliyiz.

Siyasi rekabetin siyasi husumete dönüştürülmesine, siyasetin tabiatında var olan atışmaların bir kör dövüşü haline gelmesine izin veremeyiz.

Eski Türkiye'nin o inkarcı, dışlayıcı, tahkir edici nobran diline biz son verdik.

Aynı düşünmek, aynı fikirleri paylaşmak, meselelere aynı pencereden bakmak zorunda değiliz. Ancak aynı ülkenin vatandaşları olarak birbirimizi anlamak, dinlemek, empati kurmak zorundayız.

İnşa ettiğimiz eserler, hayata geçirdiğimiz projeler ile ülkenin çehresini değiştirdik.

Zaman geçtikçe bölücü örgütün ülkemiz ve bölgemizle ilgili kirli emelleri olan emperyalistlerin taşeronluğunu yapan bir kiralık katil sürüsü olduğu çok daha net görülecektir.

Ayrıntılar geliyor...

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