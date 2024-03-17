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Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan Mevlana Hazretleri'nin türbesini ziyaret etti!
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan Mevlana Hazretleri'nin türbesini ziyaret etti!

Yeniakit Publisher
2024-03-17 18:00:00 - 2024-03-17 18:03:27
Cumhurbaşkanı Erdoğan Mevlana Hazretleri'nin türbesini ziyaret etti!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Konya mitinginin ardından şehirden ayrılmadan önce Mevlana Hazretleri'nin türbesini ziyaret etti.

Erdoğan, Konya'da Kılıçarslan Kent Meydanı'nda düzenlenen mitingde Konyalılara seslendi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasının sonunda Cumhur İttifakı belediye başkan adaylarını vatandaşlara tanıttı. Mitingin ardından alandan ayrılarak Konya Büyükşehir Belediyesi'nin bulunduğu Taş Bina'yı ziyaret eden Erdoğan, ardından Mevlana Hazretleri'nin türbesine geçti.

Hazreti Mevlana'nın sandukası başında dua eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, ziyaretini tamamladıktan sonra Konya'dan ayrıldı.

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