Cumhurbaşkanı Erdoğan McKinsey için ne talimat verdi?

Türkiye gündemini meşgul eden ABD'li danışmanlık firması McKinsey ile ilgili tartışmalarına ilişkin son dakika açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Tüm arkadaşlarımıza söyledim, bunlardan fikri danışmanlık hizmeti de almayacaksınız dedim" ifadesini kullandı.

AK Parti 27. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı Kızılcıhamam'da yapılıyor. Toplantı kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, McKinsey tartışmalarına cevap verdi. Erdoğan’ın McKinsey eleştirilerine ilişkin yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Son günlerde finansal danışmanlık alınan bir şirket üzerinden yapılan tartışmalar, güya bizi töhmet altında bırakarak ülkemizi yeniden aynı cendereye sokma girişiminden ibarettir. Ama biz bu oyuna gelmeyiz. Bu can bu tende oldukça hiç kimse Türkiye'yi yeniden uluslararası kuruluşların boyunduruğu altına sokamaz.”