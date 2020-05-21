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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mahmud Abbas'la görüşmesinde, Türkiye'nin Filistin'e her alanda destek olmayı sürdüreceğini ifade etti.

Yeniakit Publisher
2020-05-21 11:11:22 -
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mahmud Abbas'la görüşmesinde, Türkiye'nin Filistin'e her alanda destek olmayı sürdüreceğini ifade etti.
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