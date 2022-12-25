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Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macron'a ne dediğini anlattı! Salon yıkıldı
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macron'a ne dediğini anlattı! Salon yıkıldı

Erzurum'da "İlk Oyum AK Parti'ye, İlk Oyum Erdoğan'a" programında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Macron'a Arjantin yenilgisi sonrası neler söylediğini açıklayınca salonda alkış tufanı koptu.

Yeniakit Publisher
2022-12-25 22:31:00 -

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Erzurum'da "İlk Oyum AK Parti'ye, İlk Oyum Erdoğan'a" programında gençlerin sorularını yanıtladı. Bir gencin maçı tribünden izlediği Fransa Cumhurbaşkanı Macron'u Arjantin yenilgisi sonrası nasıl teselli ettiği sorusuna yanıt veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Macron üzülme, Arjantin iyi oynadı kazandı" dediğini ifade etti.

Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası Final maçında Arjantin ile Fransa karşı karşıya gelmiş ve bu karşılaşmayı Cumhurbaşkanı Erdoğan'la birlikte Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron birlikte izlemişti. İki liderin görüntüleri sosyal medyada gündem olmuştu. Erzurum'da gençlerle buluşan, Fransa'nın yenilgisi sonrası Macron'u nasıl teselli ettiğini anlattı.

"Arjantin iyi oynadı üzülme"

Programda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın maçı Macron ile birlikte izlediğini hatırlatan bir genç, "Macron'u nasıl teselli ettiniz" diye sordu. Erdoğan ise "Arjantin iyi oynadı kazandı Macron, üzülme" dediğini ifade etti.

"Arjantin muhteşemdi"

Bu sözler sonrası salonda alkış tufanı koparken Erdoğan, sözlerine şu sözlerle devam etti: "Fakat tabii penaltılarda da Arjantin gerçekten muhteşemdi. Fakat yani Messi o yaşına rağmen, yalnız Mbappe geleceği tehdit ediyor. Yaş 23, Messi 34. Messi'nin tecrübesi ağırlığını koydu"

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Yorumlar

Ziyaretçi

Sizin algılarınızda sorun var. Bunda ne var ki salon yıkılsın. Hem bizim sizin gibi insanlar yıkıldı yıkılıyor gibi saçma kelimeleri kullanmaz.

Ali

Bak biz hiç üzülüyormuyuz.
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