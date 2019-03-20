Cumhurbaşkanı Erdoğan, Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Al Sarraj’ı kabul etti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başkanlık Konseyi Başkanı Al Sarraj’ı kabul etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başkanlık Konseyi Başkanı Al Sarraj’ı kabul etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başkanlık Konseyi Başkanı Fayez Al Sarraj’ı Kabul Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde gerçekleşen kabul basına kapalı olarak gerçekleşti.

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