Cumhurbaşkanı Erdoğan Kosova Cumhurbaşkanı'nı böyle uyardı! 'Osmani, şurada bir tokalaşalım'
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani-Sadriu ile düzenlediği ortak basın toplantısından sonra Osmani'ye fotoğraf verme hatırlatmasında bulundu.
Yeniakit.com.tr
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani-Sadriu ile ortak basın toplantısı düzenledi.
İki lider gazetecilere teşekkür ettikten sonra, Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani-Sadriu ayağa kalktı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kosova Cumhurbaşkanı'nı uyararak, "Osmani, şurada bir tokalaşalım." dedi.
Osmani ve Erdoğan, basın toplantısından sonra fotoğraf vererek salondan ayrıldı.