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Siyaset Cumhurbaşkanı Erdoğan Kosova Cumhurbaşkanı'nı böyle uyardı! 'Osmani, şurada bir tokalaşalım'
Siyaset

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kosova Cumhurbaşkanı'nı böyle uyardı! 'Osmani, şurada bir tokalaşalım'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani-Sadriu ile düzenlediği ortak basın toplantısından sonra Osmani'ye fotoğraf verme hatırlatmasında bulundu.

Yeniakit Publisher
2022-03-01 21:19:00 -

 Yeniakit.com.tr 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani-Sadriu ile ortak basın toplantısı düzenledi.

İki lider gazetecilere teşekkür ettikten sonra, Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani-Sadriu ayağa kalktı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kosova Cumhurbaşkanı'nı uyararak, "Osmani, şurada bir tokalaşalım." dedi.

Osmani ve Erdoğan, basın toplantısından sonra fotoğraf vererek salondan ayrıldı.

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