Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de Omicron varyantı hızla yayılıyor. Bu durum vaka tablosuna da yansıyor. Son olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan koronaya yakalandığını duyurdu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan korona mı oldu? Cumhurbaşkanı koronaya mı yakalandı?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, koronavirüse yakalandığını duyurdu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bugün hafif belirtiler üzerine eşimle birlikte yaptırdığımız COVID-19 testimizin sonucu pozitif çıktı. Omicron varyantı olduğunu öğrendiğimiz hastalığı hamdolsun hafif geçiriyoruz. Görevimizin başındayız. Çalışmalarımıza evde devam edeceğiz. Dualarınızı bekliyoruz” açıklamasında bulundu.

Türkiye güncel koronavirüs tablosu

Ülkemizde vaka sayıları Omicron varyantının etkisiyle artıyor. 4 Şubat Cuma günü ülkemizde 468 bin 152 Kovid-19 testi yapıldı.111 bin 157 kişinin testi pozitif çıktı, 248 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı 83 bin 536 oldu.

Omicron belirtileri nelerdir?

Omicron şikayeti olan hastaların yüzde 72'sinde boğaz ağrısı, yüzde 68'inde baş ağrısı, yüzde 54'ünde ateş, yüzde 23'ünde tat kaybı ve yüzde 12'sinde koku kaybı tespit edildi.

Omicron varyantında halsizlik, burun tıkanıklığı, baş, bel ağrısı şikayetlerinin gözlendiği de belirtiliyor.