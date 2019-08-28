Cumhurbaşkanı Erdoğan, Konya’ya geliyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 1 Eylül Pazar günü Konyalılarla buluşacak. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı büyük bir coşkuyla karşılamaya hazırlandıklarını belirterek, büyük buluşmaya bütün Konyalıları davet etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 31 Mart seçimlerinde büyükşehirler arasında en yüksek oyu alan Konya’da vatandaşlarla bir araya gelecek. Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konyalıların Cumhurbaşkanı Erdoğan’a her zaman en yüksek desteği verdiğini, bundan sonra da vermeye devam edeceğini belirterek, “Konyamızın gönlünde Cumhurbaşkanımızın ayrı bir yeri vardır. Cumhurbaşkanımız da Konya’ya her zaman ayrı bir önem vermiştir. Konyamız, Cumhurbaşkanımızın desteği ile çok sayıda önemli yatırıma kavuşmuştur. İnşallah bu ziyaretlerinde de Konyalılara güzel müjdeler verecektir” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı büyük bir coşkuyla karşılamaya hazırlandıklarını dile getiren Başkan Altay, 1 Eylül Pazar günü saat 14.30’da Mevlana Meydanında gerçekleştirilecek büyük buluşmaya bütün Konyalıları davet etti.