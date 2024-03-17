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Siyaset Cumhurbaşkanı Erdoğan Konya'dan ayrıldı
Siyaset

Cumhurbaşkanı Erdoğan Konya'dan ayrıldı

Yeniakit Publisher
2024-03-17 18:11:00 -
Cumhurbaşkanı Erdoğan Konya'dan ayrıldı

Konya'da 100 bin kişinin katıldığı mitingde halka hitap eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kentten ayrıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Konya'da Kılıçarslan Kent Meydanı'nda AK Parti Konya mitingine katıldı. Halka hitap eden  Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasının sonunda Cumhur İttifakı belediye başkan adaylarını vatandaşlara tanıttı.

Mitingin ardından alandan ayrılarak Konya Büyükşehir Belediyesinin bulunduğu Taş Bina'yı ziyaret eden Erdoğan, ardından Mevlana Müzesi'ni ziyaret etti.

İstanbul için yola çıktı

Hazreti Mevlana'nın sandukası başında dua eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Konya Havalimanına geçtikten sonra uçakla kentten ayrılarak İstanbul'a gitti.

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