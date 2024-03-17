Cumhurbaşkanı Erdoğan Konya'dan ayrıldı
Konya'da 100 bin kişinin katıldığı mitingde halka hitap eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kentten ayrıldı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Konya'da Kılıçarslan Kent Meydanı'nda AK Parti Konya mitingine katıldı. Halka hitap eden Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasının sonunda Cumhur İttifakı belediye başkan adaylarını vatandaşlara tanıttı.
Mitingin ardından alandan ayrılarak Konya Büyükşehir Belediyesinin bulunduğu Taş Bina'yı ziyaret eden Erdoğan, ardından Mevlana Müzesi'ni ziyaret etti.
İstanbul için yola çıktı
Hazreti Mevlana'nın sandukası başında dua eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Konya Havalimanına geçtikten sonra uçakla kentten ayrılarak İstanbul'a gitti.