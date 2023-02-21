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Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hane sayısı 270 bini bulacak
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hane sayısı 270 bini bulacak

Gaziantep’in Nurdağı ilçesinde depremzedeler için kurulan konteyner kenti ziyaret eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, burada önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan: "Deprem bölgesindeki 11 ilimizde konut ve köy evi olarak mart ayında inşasına başlayacağımız hane sayısı 270 bini bulacaktır" diye konuştu.

Yeniakit Publisher
2023-02-21 17:32:00 - 2023-02-21 17:56:34
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hane sayısı 270 bini bulacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gaziantep'te depremzedeler için kurulan konteyner kenti ziyareti sonrası önemli açıklamalarda bulundu.

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

Acınızı paylaşmak, depremle ilgili çalışmaları bizzat yerinde görmek amacıyla Cumhur İttifakı olarak buradayız. 6 Şubat'ta meydana gelen iki büyük depremin yıkıcı etkisini bizzat hisseden şehirlerimizden birisi de Nurdağı ve Islahiye ilçeleri başta olmak üzere Gaziantep'ti. Vefat eden kardeşlerimize bir kez daha Allah'tan rahmet diliyorum. Millet olarak hepimizin başı sağ olsun. Devletimizin tüm imkanlarını depremi haber alır almaz harekete geçirdik. Olumsuz hava şartları ve deprem alanının genişliği çalışmalarımızı ilk etapta sekteye uğratsa da bu zorlu süreci kısa sürede aştık.

22 bini aşkın personel sahada aktif olarak görev yaptı. Gaziantep'ten 87 bin vatandaşımızı başka illere tahliye ettik. 100 bine yakın vatandaşımızı çadırlarda, 4500'e yakın vatadaşımıza da konteynerlerde barınma imkanı sağlıyoruz. Gaziantep'te yaklaşık 880 bin bağımsız bölümün incelenmesi tamamlandı. 37 bin 645 bağımsız bölümden oluşan 16 bin 211 binanın yıkık, acil yıkılacak ve ağır hasarlı olduğu görüldü.

"Gaziantep'i daha güçlü şekilde ayağa kaldıracağız"

Önümüzdeki ay içinde 18 bin 544'ü Gaziantep'te olmak üzere toplamda 200 bin konut inşası için ilk kazmayı vuracağız. 9130 köy evini inşa edip hak sahiplerine teslim edeceğiz. Gaziantep'in tarihi kimliği ve demografik yapısını koruyarak inşallah daha güçlü şekilde ayağa kaldıracağız.

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