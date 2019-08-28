Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kolombiya Büyükelçisini kabul etti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kolombiya Büyükelçisi Julio Anibal Riano Velandia’yı kabul etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kolombiya Büyükelçisi Julio Anibal Riano Velandia’yı kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde düzenlenen törende Kolombiya Büyükelçisi Julio Anibal Riano Velandia, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a güven mektubu taktim etti. Büyükelçi Velandia’nın bazı büyükelçilik çalışanlarını takdimi ve fotoğraf çekiminin ardından tören sona erdi.

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