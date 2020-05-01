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Aktüel

Cumhurbaşkanı Erdoğan kızları kaçırılan Ağrılı aileyle görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ağrı’da kızları kaçırılan aile ile telekonferans yöntemiyle görüştü.

Yeniakit Publisher
2020-05-01 18:26:45 -
Cumhurbaşkanı Erdoğan kızları kaçırılan Ağrılı aileyle görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ağrı’da kızları kaçırılan aile ile telekonferans yöntemiyle görüştü. "Sizden kızımızı getirmenizi istiyoruz" diyen babaya Erdoğan, “Bu konuda gerek askerimiz gerek polisimiz hepsi yoğun bir çalışma içindeler. Bazıları ailelerine döndüler ama hala dönmelerini beklediklerimiz var. Bunu da inşallah başaracağız" dedi.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ağrı’da kızları kaçırılan aile ile telekonferans yöntemiyle görüştü. Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan aracılığıyla aileyle video konferans yöntemiyle konuşan Erdoğan, kızlarının bulunması için asker ve polisin yoğun bir çalışma içinde olduğunu söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sizden kızımızı getirmenizi istiyoruz" diyen babaya, "İnşallah rabbim yavrunuza en kısa zamanda kavuşmanızı nasip eder. Bu konuda gerek askerimiz gerek polisimiz hepsi yoğun bir çalışma içindeler. Bazıları ailelerine döndüler ama hala dönmelerini beklediklerimiz var. Bunu da inşallah başaracağız" dedi.


Kaçırılan kızın babaannesine ise Erdoğan, "Sizin torununuz bizim de evladımızdır" dedi.

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