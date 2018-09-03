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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kırgızistan'dan müjdeyle döndü

Kırgızistan ziyareti sonrası Türkiye'ye dönen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Kırgızistan'la FETÖ ile mücadelede atılabilecek müşterek adımları değerlendirdiklerini belirterek, "Siyasi, ticari, kültürel ilişkilerimizi geliştirme konusunda ortak kararlılığa sahip olduğumuzu gördük" ifadesini kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kırgızistan'da düzenlenen 3. Göçebe Oyunlarının açılışına katıldıklarını kaydederek, "Kırgızistan’ın dünya kültür mirasına kazandırdığı bu oyunları, 2020 yılında inşallah ülkemizde düzenleyeceğiz" müjdesini verdi.

03 Eylül 2018 Pazartesi 20:30
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kırgızistan'dan müjdeyle döndü

Kırgızistan ziyareti sonrası Türkiye'ye dönen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan resmi Twitter hesabından açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

Ortak geçmişimizden güç alan ilişkilerimizin daha da gelişmesine vesile olacağına inandığım Kırgızistan ziyaretimizde, değerli mevkidaşım Sayın Ceenbekov’la gündemimizdeki tüm konuları değerlendirdik. Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi'nin 4. toplantısını gerçekleştirdik.

FETÖ ile mücadelede atılabilecek müşterek adımları değerlendirdik. Siyasi, ticari, kültürel ilişkilerimizi geliştirme konusunda ortak kararlılığa sahip olduğumuzu gördük.

İş Forumu'nda, yatırımları teşvik edecek her türlü kolaylığı sağlamaya hazır olduğumuzu ifade ettik.

Kültürel bağlarımızı daha da güçlendirecek olan Bişkek Cumhuriyet Merkez İmam Serahsi Camii’nin açılışını gerçekleştirdik.

3. Göçebe Oyunları'nın açılışına katıldık. Kırgızistan’ın dünya kültür mirasına kazandırdığı bu oyunları, 2020 yılında inşallah ülkemizde düzenleyeceğiz.

Çolpan-Ata’da gerçekleştirilen Türk Konseyi 6. Devlet Başkanları Zirvesi’nde diğer üye ülke Devlet Başkanları ile birlikte, başta kendi para birimlerimizle ticaret önerimiz olmak üzere bölgesel ve küresel konuları değerlendirdik.

Kırgızistan ziyaretimizin ikili ve bölgesel ilişkilerimizde hayırlı sonuçlar doğuracağına inanıyorum.

Samimi misafirperverlikleriyle bizlere ev sahipliği yapan Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sayın Ceenbekov'a ve kardeş Kırgız halkına şükranlarımı sunuyorum.

Haber Tarihi: 03 Eylül 2018 Pazartesi 20:30
  1. Recep Tayyip Erdoğan
  2. Kırgızistan

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