Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kimse bu teklifle gelmesin

İşte Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları;

16 Nisan halk oylaması ile milletimizin onayını alan yeni yönetim sistemimiz 24 Haziran seçimleri ile resmen uygulamaya girmiştir.Yürütmenin yasama ile net bir şekilde birbirleriyle ayrılması ile milletvekili olarak sizler daha verimli çalışma imkanı bulacaksınız. Birinci grupta 100 günlük icraat programımızda yer alana hususlarla ilgili ihtiyaç duyulan düzenlemeler yer alıyor.

414 kanun maddesinin değişmesi veya ihdası gerekiyor. İkinci grupta ise yeni yönetim sistemine geçilmesi ile kanunlarda yapılması gereken düzenlemeler yer alıyor. Yeni yönetim sistemine göre hazırladığımız ilk bütçeyi de 2 hafta sonra meclise gönderiyoruz.

Stokçulara fırsat vermeyeceksiniz

Yeni yönetim sistemine göre hazırladığımız ilk bütçeyi 2 hafta sonra Meclis'e gönderiyoruz. Yeni bütçeyle ekonomimizi faiz-kur-enflasyon şer üçgeninden kurtararak yeniden ülkemizi büyümeye kavuşturmaya kararlıyız. Bu dalgalanma dönemini yavaş yavaş geride bırakıyoruz. Sabırlı olacaksınız, ancak stoklara ve stokçulara da fırsat vermeyeceksiniz. Eğer stokçular belirlenirse kimse kusura bakmasın biz de gereğini devletin, yasaların bize yüklediği görev sebebiyle adımımızı atar gereğini yaparız. Faiz-kur-enflasyon saldırısına en iyi cevabı işlerimize dört elle sarılarak verebiliriz. Hamd olsun ihracatta büyük bir rekor kırıldı. Yürütme ve yasama organları olarak ortaya koyacağımız kararlılıkla bunların üstesinden geleceğiz.

Cevap verme gereği duymuyorum

Siyaset kurumu vakur bir duruş sergileyerek sürece olumlu katkı sağlamıştır. Ana muhalefet partisinin meseleyi ilgisi olmayan yerlere çekme gayretini milletime havale ediyorum, cevap verme gereği duymuyorum. Bir ülkede iktidara yürüme derdi olmayan, muhalefette kalan ve sürekli olarak ülkeye karalar çalan bir anlayıştan hiçbir şey olmaz. Benim milletim de bunlara iktidar koltuğu için yürü demiyor. Biz 2023'ten başlayarak 2053 hedeflerine ulaşmak için kan kusup kızılcık şerbeti içtik. Aslolan Türk milletinin menfaatleridir.

'Kimse bize aday teklifiyle gelmesin'

Cumhurbaşkanlığı ve TBMM seçimlerinden başarıyla çıktık. Mahalli idareler seçimlerinde de daha iyisini elde etmemiz gerekiyor. AK Parti mahalli idarelerdeki başarılı olan kadrolar tarafından kurulmuştur. Hazırlıklarımızı istişare ile yapıyoruz. Bu yıl 27'ncisi yapacağımıza göre artık geleneksel diyeceğimiz istişare toplantımızı 5 yıl aradan sonra tekrar Kızılcahamam'da gerçekleştiriyoruz. Kızılcahamam Kampımızda bu konuları konuşacağız. 24 Haziran seçimlerinden çıkardığımız dersler sonucunda kendimize en sağlıklı yol haritasını belirleyeceğiz. Genel Merkezimizde mahalli idareler seçim hazırlıklarına başladık. Bu konuları ele alıyor ve ileriye dönük hazırlıkları gözden geçiriyoruz. Kimse bize yakınımdır diye aday teklifiyle gelmesin.