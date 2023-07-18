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Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar'da!
Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan: Katar Emiri Al Sani'ye Togg hediyesi verdi! O Fotoğraf karesi görenleri şaşırttı
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Katar Emiri Al Sani'ye Togg hediyesi verdi! O Fotoğraf karesi görenleri şaşırttı

Yeniakit Publisher
2023-07-18 23:37:00 -
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Katar Emiri Al Sani'ye Togg hediyesi verdi! O Fotoğraf karesi görenleri şaşırttı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'ye, Türkiye'nin ilk yerli otomobili Togg'u hediye etti. Öte yandan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar'daki temaslarının ardından özel uçak ile Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) geldi. Erdoğan, BAE Devlet Başkan Yardımcısı Şeyh Mansur Bin Zayed Al Nahyan tarafından karşılandı. İki lider, resmi törenle karşılanacak ve anlaşmaların imza törenine katılacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Al Sani, Lusail Sarayı'ndaki baş başa görüşmelerinin ardından heyetlerarası görüşme yaptı.

Görüşmelerden önce Erdoğan, Al Sani'ye "Gemlik mavisi" renkteki Togg'u hediye etti, iki lider Lusail Sarayı'nın avlusunda bir süre Togg'u inceledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar Emiri Al Sani''ye de Togg hediye etti

Erdoğan, baş başa görüşmenin yapıldığı binaya, Al Sani'nin kullandığı Togg ile geçti.

Katar Emiri Al Sani, görüşme esnasında, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Katar'da gerçekleştirilen FIFA 2022 Dünya Kupası finalinde oynanan ve Arjantinli futbolcu Lionel Messi'nin imzaladığı topu gösterdi.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Veliaht Prens Selman'a da TOGG hediye etmişti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün ise Suudi Arabistan'daki temasları sırasında Veliaht Prens Muhammed bin Selman'a da TOGG hediye etmiş, Selman, TOGG'un direksiyonun geçerek Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı oteline bırakmıştı.

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