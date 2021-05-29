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Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kanal İstanbul için tarih verdi
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kanal İstanbul için tarih verdi

İstanbul'un yeni simgesi Çamlıca Kulesi'ni açan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kanal İstanbul için tarih verdi.

Yeniakit Publisher
2021-05-29 14:48:00 - 2021-05-29 15:19:48
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kanal İstanbul için tarih verdi

Büyük Çamlıca Camii'nin yapımıyla birlikte gündeme gelen Çamlıca Tepesi'ndeki onlarca radyo ve televizyon vericisinin tek bir noktada toplanması amacıyla projelendirilen Küçük Çamlıca TV-Radyo Kulesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirilen törenle açıldı.

Törende açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan Kanal İstanbul projesi için tarih verdi. İşte Erdoğan'ın konuya ilişkin yaptığı o açıklaması:

İnşallah haziran ayının son haftasında Kanal İstanbul'un temelini atıyoruz. Kanal İstanbul'un üzerinde 6 köprü göreceksiniz ve bunun çevresinde iki şehir inşa edeceğiz ve o malum tipler, "Ya bunlar bunu nereden çıkardı" diyecekler. İstanbul'un kıymetini çok iyi bilmeliyiz. Bu şehir geçmişte çok yıpratıldı.

Biz Ümraniye çöplüğünün patlamasıyla 39 vatandaşın ölümüne tanık olan bir yönetim değildik. Onlar çöpleri patlattı biz yeniden inşa ettik. İstanbul'da hiçbir unsuru ihmal etmeden eserlerimizle yeni baştan inşa ettik. Getirilen her hizmeti takip ettik. İstanbul'a yapılan her hizmetin Türkiye'nin tamamına yapıldığı bilinciyle hareket ettik.

Dünyanın en büyüklerinden olan İstanbul Havalimanı sadece İstanbul'a mı hizmet veriyor. Kuzey Anadolu Otoyolu sadece İstanbul'a mı hizmet veriyor. Bu şehre kalpten gelen bir sevda ile bağlanmak gerekiyor.

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