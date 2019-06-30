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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Japonya’da Ara Güler Sergisi’nin açılışını yaptı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Japonya’da Ara Güler Sergisi’nin açılışını yaptı.

30 Haziran 2019 Pazar 10:04
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Japonya’da Ara Güler Sergisi’nin açılışını yaptı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Japonya’da Ara Güler Sergisi’nin açılışını yaptı.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tofukuji Tapınağı’nda Ara Güler Sergisi’nin açılışını yaptı.Açılışta konuşma yapan Erdoğan, daha önce Londra ve Paris’te büyük bir teveccühle karşılanan Ara Güler Fotoğraf Sergisi’ni Japonya’da sanatseverlerin beğenisine sunulduğunu ifade ederek, “17 Ekim 2018’de kaybettiğimiz Ara Güler, Master of Leica unvanına sahip, dünyanın en iyi 7 fotoğrafçısından bir tanesiydi. Ülkemizin son yıllarda yetiştirdiği en başarılı sanatçılardan olan Ara Güler’in fotoğraf sergisinin açılışını yapmak şahsım için de gurur kaynağıdır. 90 yıllık ömründe Ara Güler’in çektiği fotoğraflar, İstanbul başta olmak üzere Türkiye’nin adeta görsel hafızasını oluşturmaktadır” diye konuştu.


Bu sergide yer alan yaklaşık 60 fotoğraftan çoğunun usta sanatçının objektifinden doğup büyüdüğü İstanbul’a dair eşsiz izlenimleri yansıttığını ifade eden Erdoğan, “Ara Güler’in yarım aşırı aşan meslek hayatı boyunca çektiği fotoğraflar, bugün dünyanın dört bir yanındaki müzelerin, koleksiyonların, albümlerin, sergilerin baş köşesinde yer alıyor. İstanbul’u hayatının ve sanatının odağına koyan Ara Güler’in serüveni, Türkiye’nin yakın tarihinde de adeta bir özet gibidir. Sergiyi ziyaret eden Japon dostlarımızın İstanbul ve Türkiye ile ilgili bilgi dağarcığına bu vesileyle katkıda bulunmak bizim için büyük bir mutluluk olacaktır” şeklinde konuştu.


Bu serginin tarihe damgasını vurmuş olan Türk ve Japon dostluğunun daha da güçlendireceğine inandığını söyleyen Erdoğan, “Değerli sanatçımız Ara Güler’i tekrar saygıyla yad ediyorum. Bu vesileyle tüm Japon sanatseverleri sergimize davet ediyor sergiye ev sahipliği yapan Tofukuji Tapınağı yönetimine Ara Güler arşivi ve müzesine emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.

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Haber Tarihi: 30 Haziran 2019 Pazar 10:04
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  3. sanat

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