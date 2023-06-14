  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Eski istihbaratçı gündemi sarstı! "Rus gizli servislerinde bu konuşuluyor" deyip İmamoğlu bombasını patlattı

İmamoğlu ile ilgili bomba ifşaat! Bakalım Eko şimdi ne yapacak

Şarkıcı Melike Şahin ve Mabel Matiz'den ödül skandalı: LGBT'ye dayatması sahnede

Hodri meydan! İstediğin davayı aç Remzi Albayrak! İşte CHP’li itfaiye başkanının yalanı

Meral Akşener’den flaş adım geliyor! Her an açıklayabilir

Ciddi bir değişime mi gidiliyor? Erdoğan’dan faiz ve Merkez Bankası mesajı

CHP'de çarşı fena karıştı! Kılıçdaroğlu, o iki ismin biletini kesiyor

Alman devi 4.3 milyar dolarlık dev anlaşma yaptı! En kritik hamlesi: harekete geçtiler! Dünyaya duyurdular

Hani CHP’de özgürlük vardı? İzin almadan paylaşım bile yapamayacaklar!

Kılıçdaroğlu-İmamoğlu görüşmesi sona erdi Görüntü var ses yok
Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan, Jandarma'nın 184'üncü kuruluş yıl dönümünü kutladı
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Jandarma'nın 184'üncü kuruluş yıl dönümünü kutladı

Yeniakit Publisher
2023-06-14 18:32:00 -
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Jandarma'nın 184'üncü kuruluş yıl dönümünü kutladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Jandarma Genel Komutanlığının 184'üncü kuruluş yıl dönümünü kutladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Erdoğan yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"Milletimizin huzur ve güvenliğinde hayati bir rol üstlenen Jandarma Genel Komutanlığının 184’üncü kuruluş yıl dönümünü tebrik ediyorum. Aziz şehitlerimizi rahmetle yad ediyor, fedakarca görev yapan tüm Jandarma Genel Komutanlığı mensuplarına şükranlarımı sunuyorum."

Kemal ile görüşen Ekrem'den ilk açıklama
Kemal ile görüşen Ekrem'den ilk açıklama

Gündem

Kemal ile görüşen Ekrem'den ilk açıklama
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Sırtlarında yumurta küfesi yok! Bu da CHP'nin asgari ücret teklifi
Sırtlarında yumurta küfesi yok! Bu da CHP'nin asgari ücret teklifi

Gündem

Sırtlarında yumurta küfesi yok! Bu da CHP'nin asgari ücret teklifi

Dünyaya duyurdular: Türkiye ile anlaştık
Dünyaya duyurdular: Türkiye ile anlaştık

Dünya

Dünyaya duyurdular: Türkiye ile anlaştık

Oy oranı verdi! Fatih Erbakan'dan bomba CHP tahmini
Oy oranı verdi! Fatih Erbakan'dan bomba CHP tahmini

Siyaset

Oy oranı verdi! Fatih Erbakan'dan bomba CHP tahmini

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23