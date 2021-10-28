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Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan İtalya'ya ne zaman gidecek?
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan İtalya'ya ne zaman gidecek?

Cumhurbaşkanı Birleşik Krallık'a ne zaman neden gidecek? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İtalya ve Birleşik Krallık'a ziyaret gerçekleştirecek. Peki, Cumhurbaşkanı Erdoğan ne zaman İtalya'ya gidiyor neden?

Yeniakit Publisher
2021-10-28 20:13:00 -
Cumhurbaşkanı Erdoğan İtalya'ya ne zaman gidecek?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan temaslarda bulunmak için yurtdışı seyahati gerçekleştirecek. Peki, Cumhurbaşkanı Erdoğan İtalya’ya ne zaman gidecek?

Cumhurbaşkanı Erdoğan İtalya'ya ne zaman gidecek?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 30-31 Ekim'de G20 Liderler Zirvesi için İtalya'ya, BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 26'ncı Taraflar Konferansı (COP26) için de 1-2 Kasım'da Birleşik Krallık'a gidecek.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, G20 Roma Zirvesi’ndeki görüşmelerde, liderlerin, koronavirüs salgını gölgesinde yaşanan ekonomik toparlanma, küresel ekonomi ve sağlık alanındaki gelişmeler, iklim değişliği, çevre, sürdürülebilir kalkınma ile mülteci krizi gibi konular ile G20’nin bu konular özelinde oynayabileceği rollere dair görüş alışverişinde bulunmaları öngörülüyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, G20 Zirvesi'nin ardından Glasgow'da katılacağı 26'ncı Taraflar Konferansı Dünya Liderler Zirvesi’nin ilk günü olan 1 Kasım’da hitaplarını gerçekleştirecek.

Erdoğan'ın anılan zirveler kapsamında, katılımcı bazı ülkelerin devlet ve hükümet başkanlarıyla ikili görüşmeler yapması da öngörülüyor.

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