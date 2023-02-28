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Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan: İstisnai bir tabiat hadisesi!
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan: İstisnai bir tabiat hadisesi!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Kahramanmaraş Elbistan'da açıklamalarda bulundu. Erdoğan, deprem için "Bilim insanları maruz kaldığımız afeti istisnai bir tabiat hadisesi olarak tanımlıyor" dedi.

Yeniakit Publisher
2023-02-28 16:15:00 -
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İstisnai bir tabiat hadisesi!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın deprem bölgelerine ziyareti devam ediyor.

Bugün Kahramanmaraş Elbistan, Afşin ve Malatya'nın Doğanşehir ilçelerine ziyarette bulunacak Cumhurbaşkanı Erdoğan, öğle saatlerinde Elbistan'da bulunan Kardeş Şehir Geçici Konaklama Merkezi'ne geldi.

Burada, afetzedeleri ziyaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve BBP Genel Başkanı Mustafa Destici de eşlik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyaretleri ardından açıklama yaptı.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:
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9 saat arayla meydana gelen depremler ilçemizde çok büyük hasara yol açtı. Bilim insanları maruz kaldığımız afeti istisnai bir tabiat hadisesi olarak tanımlıyor. Artçı sarsıntılar devam ediyor. Malatya'da ne yazık ki can kayıplarımız oldu. Hasarlı binalardan uzak durmamız gerektiğinin altını bir kez daha çizmek istiyorum.

Hayatını kaybeden Elbistanlı kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Milletimizin sergilediği dirayet ve metanet karşısında duygulanmamak mümkün değil.

Arama kurtarma çalışmalarına destek verenlere teşekkür ediyorum.

Depremden etkilenen vatandaşlarımızın dertlerine derman olmak için canla başla çalışıyoruz. Toplam 20 bin 30 depremzedemizin tahliyesini gerçekleştirdik. Çadırkent ve konteynerkent kurulumunu sürdürüyoruz. Yurtlarda ve diğer alanlarda 461 bin vatandaşımızı ağırlıyoruz. İlçeleriyle birlikte şehrimizde 24 bin konteyner çalışması yaptık.

Depremden etkilenen tüm kardeşlerimize psikososyal destek veriyoruz. Elektrik konusunda sıkıntı kalmamıştır. Doğalgaz konusunda abonelerimizin yüzde 70'ine doğal gaz verdik. Karayollarımızda deprem sebebiyle oluşan tahribatı tamamen giderdik. Mobil iletişim sorununu çözüme kavuşturduk.

Şehrimizi yeniden imar ve ihyasına başlıyoruz. Arama kurtarma ve enkaz kaldırma çalışmaları sürerken inşa hazırlıklarına başladık. Kahramanmaraş için Elbistan için hemen şimdi inancıyla ilk etapta 83 bin konut ile bismillah diyoruz. Sizlerden bunun için bir yıl müsaade istiyorum.

Bugüne kadar yaşadığımız tüm felaketlerde nasıl kimseyi mağdur etmeden herkesi yeni evine taşıdıysak şimdi de da aynısını yapacağız.

TOKİ deprem sınavını her alanda alnının akıyla vermiş bir kurumumuzdur.

Bu ülkenin yeni acılara tahammülü yoktur. Biz de keyfi sebeplerle milletimize yeni bedeller ödetmesine müsaade etmeyeceğiz. Rabbim ülkemizi kazalardan belalardan korusun diyorum.

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