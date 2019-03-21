0553 313 94 23

Cumhurbaşkanı Erdoğan istedi, Arısoy seferberliğe davet etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 31 Mart Mahalli İdareler seçiminde Zeytinburnu’ndan rekor bir oy beklediğini hatırlatan AK Parti Zeytinburnu Belediye Başkan Adayı Ömer Arısoy, Tokat Hemşehri Buluşması programındaki konuşmasında herkesi bir seferberlik başlatmaya davet etti.

21 Mart 2019 Perşembe 09:13
Cumhurbaşkanı Erdoğan istedi, Arısoy seferberliğe davet etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 31 Mart Mahalli İdareler seçiminde Zeytinburnu’ndan rekor bir oy beklediğini hatırlatan AK Parti Zeytinburnu Belediye Başkan Adayı Ömer Arısoy, Tokat Hemşehri Buluşması programındaki konuşmasında herkesi bir seferberlik başlatmaya davet etti.


AK Parti Zeytinburnu Belediye Başkan Adayı Ömer Arısoy, 31 Mart Mahalli İdareler seçimine sayılı günler kala vatandaş temaslarına hız kattı. Yaşlılar haftası vesilesiyle Zeytinburnu’nda ikamet eden yaşlılarla öğle yemeği programında bir araya geldi.


Arısoy, Merkezefendi ve Seyitnizam Mahallelerinde halkla buluştu. Elinde mikrofonla sokakları tek tek gezerek projelerini anlattı. Okuldan çıkan öğrenci velileriyle konuşan Arısoy, önümüzdeki dönemde okulların temizliğinin ve bakımının belediye tarafından üstlenileceğini dile getirdi. Balkonlardan sarkıtılan sepetlere 25 farklı projesinin yer aldığı kitapçıkla beraber karanfil bıraktı.


Kazlıçeşme Kültür Merkezi’nde ‘Tokat Hemşehri Buluşması’ programına katılan AK Parti Zeytinburnu Belediye Başkan Adayı Ömer Arısoy, büyük bir coşkuyla karşılandı. Programa Arısoy’un yanı sıra, AK Parti İstanbul Milletvekilleri İffet Polat ve Zafer Sırakaya, İlahiyatçı Ömer Döngeloğlu, dernek başkanları ve yüzlerce Tokatlı vatandaş katıldı.


“Ben sizleri büyük bir seferberliğe davet ediyorum”


Tokatlılara hitap eden AK Parti Zeytinburnu Adayı Ömer Arısoy, “Cumhurbaşkanımızın Cumartesi günkü 15 Temmuz Meydan’ında o mahşeri kalabalık mitingde söylediği gibi Cumhurbaşkanımızın da Zeytinburnu’ndan bir rekor beklentisi var. Bu rekor için hepimizin ayrı ayrı seferber olmaya ihtiyacı var. Ben sizleri büyük bir seferberliğe davet ediyorum. Burada AK Parti’nin ve Cumhur İttifakı’nın bayrağını hep birlikte yükseltmemiz lazım. Bunun için sizden önümüzdeki 10 gün içerisinde yeni bir heyecanla, yeni bir ruhla seferberliğe, çalışmaya davet ediyorum” dedi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 21 Mart 2019 Perşembe 09:13
  1. doğa
  2. kitap
  3. kültür

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    MHP Çıldır’a yeni ilçe başkanı atadı
    1. MHP Çıldır’a yeni ilçe başkanı atadı
    2. Minikler deney etkinliği yaptı
    3. Adana'da kaçak akaryakıt operasyonu
    4. Teröre karşı "Ortaöğretim timi"
    5. İtfaiye Ekiplerine Mesleki Risk..
    6. Terörün anası Haçlı Batı
    7. Cumhurbaşkanı Erdoğan istedi, Arısoy..
    8. Malatya’da korkutan deprem
    9. Yükümlüler profesyonel oyuncuları..
    10. Malatya’nın Arguvan ilçesinde 4.1..
    11. Bakan Varank Tunceli’de rafting yaptı
    12. Kemal Çebi: ’’Küçükçekmece Gölü..
    13. Malatya'da 4,1 büyüklüğünde deprem
    14. Malatya’da deprem mi oldu? Son dakika..
    15. Haluk Levent’ten Öykü Arin ve lösemi..
    16. Kadın voleybolunda kupa heyecanı..
    17. (Özel) Beşinci kattan düşen kedisi..
    18. Serbest piyasada döviz açılış fiyatları
    19. Iğdır’da öğrencilere trafik eğitimi
    20. Siirt'teki "ışık hadisesi" izlendi
    21. Malatya'da art arda iki deprem
    22. Ak pelikanlar Amasya’ya yine erken..
    23. GÜNDEM / 21 Mart 2019
    24. Jandarma kaçak akaryakıt ele geçirdi
    25. Lice’de arazi kavgası: 1 ölü
    26. Su elçilerinden farkındalık projesi
    27. Tellioğlu’na çarşı esnafından yoğun..
    28. Kurtuluş’ta taşkın koruma çalışmaları..
    29. Dolar ne kadar bugün 2019 dolar kaç TL..
    30. Denizli Acıpayam'da 375 artçı sarsıntı..
    Mansur Yavaş, seçim yarışını kaybetti! İşte Yavaş'ı bitiren nedenler...
    Mansur Yavaş, seçim yarışını kaybetti! İşte Yavaş'ı bitiren nedenler...
    Son anket sonuçları açıklandı! İstanbul'da fark açılıyor
    Son anket sonuçları açıklandı! İstanbul'da fark açılıyor
    Başkan Erdoğan: Böyle yapanı kapıya koyarım
    Başkan Erdoğan: Böyle yapanı kapıya koyarım
    Türkiye'den Çin hamlesi!
    Türkiye'den Çin hamlesi!
    FETÖ elebaşı Gülen'in kardeşi saklandığı evde ölü bulundu!
    FETÖ elebaşı Gülen'in kardeşi saklandığı evde ölü bulundu!

    Günün Karikatürü

    21 Mart 2019
    S-400'lerin Türkiye'deki ilk durağı belli oldu!
    S-400'lerin Türkiye'deki ilk durağı belli oldu!
    Akar, hain saldırının detaylarını açıkladı!
    Akar, hain saldırının detaylarını açıkladı!