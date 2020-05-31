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Aktüel

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İstanbul'da kendi haline terk edilmiş pek çok eseri Cumhurbaşkanlığı bünyesine katarak hem restore ettik hem de aktif olarak kullanılır hale getirdik."

Yeniakit Publisher
2020-05-31 16:34:55 -
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İstanbul'da kendi haline terk edilmiş pek çok eseri Cumhurbaşkanlığı bünyesine katarak hem restore ettik hem de aktif olarak kullanılır hale getirdik."
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