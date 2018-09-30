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Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul'a geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya'daki resmi temaslarını tamamlayarak özel uçak "CAN" ile saat 00.05'te İstanbul'a indi.

30 Eylül 2018 Pazar 00:34
Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul'a geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya'daki resmi temaslarını tamamlayarak özel uçak "CAN" ile saat 00.05'te İstanbul'a geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, Atatürk Havalimanı'ndaCumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İstanbul Valisi Vasip Şahin, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal ve diğer yetkililer karşıladı.

Erdoğan ile Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun da yurda döndü.

 

Haber Tarihi: 30 Eylül 2018 Pazar 00:34
  1. İstanbul
  2. Recep Tayyip Erdoğan

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