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Aktüel Cumhurbaşkanı Erdoğan, İspanya Başbakanı Sanchez ile görüştü
Aktüel

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İspanya Başbakanı Sanchez ile görüştü

Türkiye-İspanya ilişkilerini derinleştirecek ve güçlendirecek adımların ele alındığı görüşmede, bölgesel gelişmeler de değerlendirildi

Yeniakit Publisher
2020-09-17 17:39:28 -
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İspanya Başbakanı Sanchez ile görüştü

ANKARA (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ile video konferans görüşmesi gerçekleştirdi.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Türkiye-İspanya ilişkilerini derinleştirecek ve güçlendirecek adımların ele alındığı görüşmede, bölgesel gelişmeler de değerlendirildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Türkiye'nin Kovid-19 salgınıyla mücadele sürecinde İspanya'ya verdiği destekte olduğu gibi, iki ülke arasındaki dayanışma ve iş birliğini devam ettireceklerini belirterek, ticaret ve yatırımların artırılmasından bölgesel ve uluslararası konularda diyaloğun sürdürülmesine kadar bütün hususlarda karşılıklı bir kararlılığın tesis edilmiş olmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Görüşmede, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan da yer aldı.

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