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Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan: İslam aleminin ve milletimizin mübarek Ramazan Bayramı'nı tebrik ediyorum

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bayram mesajında, "İslam aleminin ve milletimizin mübarek Ramazan Bayramı'nı tebrik ediyor, Rabbimden bizi bir sonraki ramazan ayına sağlıkla, esenlikle, huzurla kavuşturmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

Yeniakit Publisher
2020-05-24 10:22:00 -
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İslam aleminin ve milletimizin mübarek Ramazan Bayramı'nı tebrik ediyorum

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İslam aleminin Ramazan Bayramı'nı tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda, "İslam aleminin ve milletimizin mübarek Ramazan Bayramı'nı tebrik ediyor, Rabbimden bizi bir sonraki ramazan ayına sağlıkla, esenlikle, huzurla kavuşturmasını diliyorum." ifadelerine yer verdi.

Paylaşımda, Ayasofya ile Sultanahmet Camisi silüetinin de yer aldığı bir grafik kullanıldı.

 

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