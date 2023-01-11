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Eğitim Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Atama kararları Resmi Gazete'de
Eğitim

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Atama kararları Resmi Gazete'de

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla 4 üniversiteye rektör atanmasına ilişkin karar Resmi Gazete’de yayımlandı.

Yeniakit Publisher
2023-01-11 01:45:00 - 2023-01-11 01:46:53
Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Atama kararları Resmi Gazete'de

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla 4 üniversiteye rektör atanmasına ilişkin karar Resmi Gazete’de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan atama kararlarına göre, Mersin Üniversitesi Rektörlüğü’ne Prof. Dr. Erol Yaşar, Balıkesir Üniversitesi Rektörlüğü’ne Prof. Dr. Yücel Oğurlu, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Rektörülüğü’ne Prof. Dr. Mehmet Gavgalı, İstanbul Medeniyet Üniversitesi Rektörlüğü’ne Prof. Dr. Gülfettin Çelik atandı.

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