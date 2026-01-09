Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Suriye lideri Şara görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Şam yönetiminden yapılan açıklamaya göre liderler, Suriye’deki son gelişmeleri ve bölgede kalıcı istikrarı sağlama yollarını masaya yatırdı.
Suriye tarafından yapılan açıklamaya göre Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara telefonda görüştü.
Şam tarafından yapılan açıklamaya göre Suriye sahasındaki gelişmeler ve istikrarı artırmanın yolları ele alındı.
