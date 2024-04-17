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Siyaset Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Özgür Özel görüşecek!
Siyaset

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Özgür Özel görüşecek!

Yeniakit Publisher
2024-04-17 18:57:00 - 2024-04-17 19:23:05
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Özgür Özel görüşecek!

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, önümüzdeki günlerde, kendisi için 'kapımız açık' ifadelerini kullanan Cumhurbaşkanı Erdoğan'la yüz yüze görüşeceklerini açıkladı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, seçim sonrasında yaptığı açıklamada Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan görüşmek için randevu istediğini açıklamıştı.

Erdoğan 'kapımız açık' demişti

Dün kabine toplantısı sonrası açıklamalarda bulunan Başkan Erdoğan, ''CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in sizden randevu istediği konuşuluyor. Bu talebe yanıtınız ne olur?'' sorusuna ilişkin, "Sayın Özel’e kapımız açık. Ele alacağımız konu başlıklarımız çok, ziyarete geldikleri anda oturur konuşuruz" ifadelerini kullanmıştı.

Özel, önümüzdeki günlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yüz yüze görüşeceklerini duyurdu.

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