Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşen İmralı Heyeti'nden açıklama
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşen İmralı Heyeti'nden açıklama

Yeniakit Publisher
Recep Yeşil Giriş Tarihi:
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşen İmralı Heyeti'nden açıklama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul edilen İmralı Heyeti'nden açıklama geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, DEM Parti İmralı Heyeti'yle 1 saat süren bir görüşme yaptı.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde gerçekleşen görüşmede, AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala ve MİT Başkanı İbrahim Kalın da hazır bulundu.

DEM Parti görüşmenin içeriğine ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, ''Heyetimiz, yaklaşık 1 saat süren görüşmede Barış ve Demokratik Toplum Sürecinin geldiği aşamayla bundan sonra yapılacaklara ilişkin görüş ve önerilerini sundu'' denildi.

'Karşılıklı anlayış ve fikir birliği içindeyiz'

İmralı Heyeti ise sosyal medya hesabından görüşmeyle ilgili şu ifadeleri kullandı:

Bugün Beştepe’de Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan ve heyetiyle yaklaşık bir saat süren bir görüşme gerçekleştirdik. Görüşmede, Barış ve Demokratik Toplum Sürecinde gelinen aşama ve bundan sonra yapılması gerekenler üzerine kapsamlı değerlendirmelerde bulunduk. Sürecin daha hızlı ve sağlıklı ilerlemesini sağlayacak adımların atılması konusunda karşılıklı anlayış ve fikir birliği içinde olduğumuzu memnuniyetle belirtmek isteriz.

