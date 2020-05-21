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Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas arasında kritik telefon

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile telefonda görüştü.

Yeniakit Publisher
2020-05-21 11:16:00 - 2020-05-21 11:32:27
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas arasında kritik telefon

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'la telefonda görüştü.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, dün akşam gerçekleştirilen görüşmede, Türkiye-Filistin ilişkileri ile bölgesel gelişmeler ele alındı.

Görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin Filistin'e her alanda destek olmayı sürdüreceğini ifade etti.

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