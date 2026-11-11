Cumhurbaşkanı Erdoğan ile böyle kucaklaştı! Lula da Silva’dan bizim solculara gol

Brezilya’da yakın tarihte gerçekleştirilen seçimlerde 82 yaşında rakibini geride bırakarak zafer kazanan ve rakibini Amerika’ya kaçırtan Lula da Silva’nın Türkiye’ye geldiğini hatırlatan Karahasanoğlu, yerli sol kesimin bu lider üzerinden Türkiye’de iktidar değişimi hayalleri kurduğunu vurguladı.

"SOLCULARIN LİDER GÖSTERDİĞİ LULA DA SİLVA CUMHURBAŞKANIYLA NASIL KUCAKLAŞIYOR!"

İsrail’in yürüttüğü soykırıma karşı sert tepkileriyle bilinen Lula da Silva’nın, Türkiye’deki sol çevreler tarafından adeta "ikon" haline getirildiğini belirten Karahasanoğlu, şunları kaydetti:"Akit’in hemen logosunun kenarında Sayın Cumhurbaşkanıyla karşılıklı göğüs göğüse bir merhabalaşmaları var ki... Türkiye’mizdeki solcular sahip çıktığı için altını çize çize ve tekrar tekrar söylemek ihtiyacı hissediyoruz; o solcuların lideri diye gösterdikleri Lula da Silva Cumhurbaşkanıyla nasıl kucaklaşıyor, bir kez daha söylemiş olalım."