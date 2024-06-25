Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Bahçeli'nin görüşeceği saat ve tarih açıklandı
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yarın saat 16.00'da MHP Genel Başkanı Bahçeli ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde bir araya geleceğini duyurdu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bir araya gelecek.
İletişim Başkanı Fahrettin Altun tarafından yapılan açıklamaya göre görüşme, yarın saat 16.00'da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşecek.
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